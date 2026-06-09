北朝鮮を7年ぶりに訪問している中国の習近平国家主席と金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談について、北朝鮮メディアは9日、「歴史的な会談」と位置付け大々的に報じました。朝鮮中央テレビは習主席を空港で出迎える金総書記の様子や会談の模様を繰り返し伝えています。また、会談後には両首脳が晩さん会や歓迎公演に出席する様子が報じられ、中朝の友好ムードをアピールしました。一方、北朝鮮の非核化については、中国、北