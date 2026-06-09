レインズインターナショナルが展開する「牛角」は6月10日から、「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」が2倍量となるキャンペーンを全国の牛角・牛角食べ放題専門店で実施する。「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」増量キャンペーン同キャンペーンは、亀田製菓の「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューが累計8万食を突破したことを記念し、6月10日〜6月12日までの3日間限定で実施