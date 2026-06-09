牛丼チェーン店「すき家」は6月9日より、「おんたまビビンバ牛丼」を販売している。すき家「おんたまビビンバ牛丼」「おんたまビビンバ牛丼」は、秘伝のタレで煮た牛肉と、キムチ、大根と人参のナムル、ほうれん草の3種の具材を“あいもり”にした一品。コチュジャンだれをかけ、おんたまを添えることでやみつきになる味わいに。旨辛なキムチ、ゴマ油の風味が豊かなナムルとほうれん草など、3種の具材を牛肉やおんたまと混ぜ合わせ