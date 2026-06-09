映画『ウィキッド』の撮影で知り合い、交際が伝えられていたアリアナ・グランデとイーサン・スレーターが、約3年の交際を経て破局した。【写真】アリアナ、イーサンとの珍しい2ショット投稿にっこり笑顔Peopleによると、2人が別れたのは数ヵ月前。「円満な別れです。2人で時間をかけてじっくり考えた結果、別々の道を歩むことにしました。2人は今も友人同士で、お互いに支え合っています」と関係者が明かした。二人はロン