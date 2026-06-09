宝塚歌劇星組公演ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡＭＵＳＩＣＡＬＲＯＭＡＮＣＥ「『花より男子２』―ＳｈｏｏｔｉｎｇＳＴＡＲ―」が９日、愛知・御園座で開幕した。神尾葉子氏の大人気コミック「花より男子」が原作。２０１９年に花組の柚香光主演でミュージカル化し、大好評を博した作品の続編となる。紆余曲折の末に相思相愛となった道明寺司（暁千星）と牧野つくし（詩ちづる）が、立ちはだかる数々の困難に立ち向かう中で絆を