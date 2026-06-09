お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーがＳＮＳを更新し、年下夫との結婚記念日を報告した。バービーは９日までに自身のインスタグラムを更新し、「今年の結婚記念日は、ゼクシィさんの企画で夫婦そろってランチへ娘を寝かしつけながら一緒に寝落ちしてしまう日々なので「２人だけでゆっくりご飯」がずいぶん久しぶりでございました毎日一緒にいるけど、今はすっかり“チーム育児”のメンバー。出会いから振り返る企画