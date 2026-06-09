競泳のパンパシフィック選手権（８月、米アーバイン）に向けた日本代表の練習が９日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。男子の大橋信（しん、枚方ＳＳ）は７日まで行われた日本選手権で２００メートル平泳ぎ優勝、５０メートルと１００メートルでは２位に入った。連覇を果たした本命種目は２分７秒３１で泳ぐも、狙っていた日本記録（２分６秒４０）に届かず「うまくいかなかった