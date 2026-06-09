英出身俳優のパトリック・ゴッドフリーが死去した。93歳だった。映画「エバー・アフター」(1999年)でレオナルド・ダ・ヴィンチ役を演じたことで知られたゴッドフリーが、4日に息を引き取ったことを代理人が伝えた。 【写真】「エバー・アフター」ヒロイン女優は今ではトーク番組の司会として大活躍 ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーによる「令嬢ジュリー」で映