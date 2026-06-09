自転車の盗難防止を呼び掛ける園児岡山・南区築港新町 6月9日は語呂合わせで「ロックの日」とされています。自転車の盗難を防ごうと、岡山市で園児らが施錠を呼び掛けました。 （園児）「鍵を掛けましょう」 岡山市南区の商業施設の出入り口付近に警察官や地元の子ども園の園児ら約40人が集まりました。そして、買い物客らに自転車の鍵掛けなどを呼び掛けるティッシュなどを配りました。 岡山県警によります