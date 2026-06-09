福岡県は、クーリング・オフできないとウソの説明をしたなどとして、不用品回収を行う志免町の業者の代表に対し、3か月の業務停止を命じました。 6月8日付で3か月の業務停止命令などの処分を受けたのは、志免町に本社がある不用品回収業者「不用品リユースセンター」の石丸正和代表です。福岡県によりますと、石丸代表は、契約書面を交付しなかったほか、キャンセルやクーリング・オフが「できない」