前線に5枚を並べる日本の攻撃陣への対応オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督は現地時間6月8日、親善試合ウズベキスタン戦前にオランダの公共放送局「NOS」の取材に応じ、直近に控える日本代表との試合に向けた戦術的なプランニングについて語った。直近の親善試合からの改善点を挙げつつ、日本特有のシステムに対する具体的な対策を堂々と明かしている。指揮官は目前に控える日本戦への期待として、ボール保持時の素早