韓国総合株価指数（KOSPI）が9日の取引時間中に7％以上急騰し8000ポイントを回復した。この日午後1時29分基準でKOSPIは前営業日より533．26ポイント（7．12％）上がった8017．67を記録した。指数は前日終値より213．35ポイント（2．85％）上がった7697．76で寄り付いた後、上昇幅を着実に拡大した。取引時間中には一時8021．91まで上がり8000ポイントを超えた。前日8．29％急落し「ブラックマンデー」を記録したKOSPIは1日ぶりに下