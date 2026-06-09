JTBCの音楽オーディション番組『シング・アゲイン・シーズン4−無名歌手伝』に出演した歌手キム・ユンソルさんが、7日に28歳で死去した。バンド「T．A−Copy」のボーカル、キム・ジェグクは8日、自身のSNSに文章を投稿し、「『シングアゲイン4』で6号歌手として共演したキム・ユンソルさんが天国へ旅立った」とし、「謹んで故人のご冥福をお祈りする」と明らかにした。9日、音楽業界によると、この日午前、祭壇が設けられた葬儀場