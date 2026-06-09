−−サッカー韓国代表が北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグA組初戦のチェコ戦（12日）を3日後に控えている。中央日報は韓国を精密分析中のチェコ代表チームの視点を伝えるため、チェコサッカー専門誌「ハットトリック」のビート・チャルパ記者（57）の寄稿を掲載する。チャルパ氏は1989年からチェコの有力日刊紙を経て37年間にわたり現場を駆け回っているベテランサッカー専門家だ。「キッカー」をはじめとする独メディアでも活