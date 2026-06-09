俳優のキム・スヒョンが主演する韓国ドラマ『太陽を抱く月』（全20話／2012年）が、あす10日より「J:COM BS」で放送される。（月〜金 前11：30〜）【写真】キム・スヒョンのレジェンド韓ドラ3選同作は『涙の女王』で大注目のキム・スヒョンが主演し、“太陽のように温かな王”を演じたファンタジーロマンス時代劇。放送当時、最終回は驚異の視聴率42.2％を記録。韓国ドラマの歴史に名を残す大名作として一目置かれている。■