NPB（日本野球機構）は9日の公示を発表。広島は鈴木健矢投手を1軍登録しました。24年オフの現役ドラフトで日本ハムから広島に移籍した鈴木投手は5月28日のロッテ戦で移籍後初先発。3回まで三者凡退。その裏の1アウト2塁の好機でロッテ・廣池康志郎投手の2球目のストレートをとらえ、先制タイムリーをあげました。しかし4回には、2つの死球とヒットで無死満塁のピンチを招き、逆転を許し3失点で降板しました。ここまで13試合に登板