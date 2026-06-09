先月、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、その後、釈放されていた巨人の阿部慎之助前監督がきょう、書類送検されました。捜査関係者によりますと、巨人の阿部慎之助前監督（47）は先月25日、東京・渋谷区にある自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒した暴行の疑いできょう、書類送検されました。長女は「チャットGPTに『父親から暴力を受けた、どうしたらいいか』と質問し、回答を受けて児童相談所に電話した」と説明し