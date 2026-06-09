49歳で日本ボクシングコミッション（JBC）のA級ボクサーライセンスを取得した恵良敏彦（51＝陽光アダチ）が9日、自身のXで現役引退を発表した。「本日、恵良敏彦はプロボクシングを引退することを決意いたしました」と決断を報告。「まずは、これまで支えてくださった皆様、応援してくださった皆様に心より感謝申し上げます」と感謝を記した。94年に19歳でプロデビュー。1回59秒KO勝ちの鮮烈なデビュー戦を飾った。96年には