隣人との関係は、難しいものだ。騒音、ゴミ出し、駐車・駐輪、ペット、庭木の越境--。些細な違和感でも日常生活で積み重なれば大きなストレスとなり、深刻なトラブルに発展することもある。「なんかカラス多くない？」転勤を機に都内の賃貸アパートへ引っ越した喜川和泉さん（仮名）の夫が、入居から数日でそう口にしたという。一戸建て住宅街にポツンと建つ、塀に囲まれた二階建てアパート。駅からの近さが決め手だったというこの