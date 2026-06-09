海上自衛隊が韓国海軍との間での共同訓練を9年ぶりに再開したことについて、海自トップの齋藤海幕長は「今後も日韓防衛協力をしっかり積み重ねていきたい」と述べました。齋藤聡 海上幕僚長「（隊員の）技量については、間違いなく向上できたと思いますし、韓国海軍との連携も強化することができたと思います」今月7日に海上自衛隊と韓国海軍が長崎県の五島列島周辺で実施した捜索・救難訓練について、齋藤海幕長はきょう（9