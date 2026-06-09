「東海道は五十七次」。浮世絵などで五十三次として広く知られる東海道のＰＲに静岡市が力を入れている。意外性のある切り口で東海道への注目を集め、六つの宿場町がある同市への来訪を呼びかける作戦だ。（静岡支局大久保南）静岡市推進東海道の宿場の数は、江戸・日本橋から京都・三条大橋までを描いた歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」によって「５３」として広く知れ渡る。ただ、徳川家康は「天下の台所」と呼ばれた