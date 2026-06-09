女優の寺島しのぶ（53）が9日、自身のスレッズを更新。長男で歌舞伎俳優・尾上眞秀（13）に作った弁当の写真が反響を呼んでいる。寺島は「さっ！on y va！（＝行くぞ！）」とのコメントで、水筒と弁当包みの写真をアップ。側には「マホロへよく混ぜて食べたほうが美味しいよ行ってきま〜す忍」と記された手書きのメモが添えられている。そのためこの投稿にフォロワーからは「字が美しい」「よく混ぜるビビンバ弁当かし