◆高市陣営に「中傷動画」疑惑高市早苗首相の陣営が中傷動画の配信に関わっていたとの疑惑を、週刊文春が報じました。総裁選や衆院選で対立候補を「カンペで炎上！」「無能で炎上！」などと煽るコメントが視聴者を装って投稿されていたというのです。連日国会でも取り上げられ、政権を揺るがす事態に発展しています。しかし、これを単なる一過性の政治スキャンダルとして片付けるべきではありません。ここには、現代日本の政治