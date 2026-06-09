バイオリニスト・高嶋ちさ子（５７）の父で音楽プロデューサー・高嶋弘之氏（９２）が９日、都内で、デビュー曲「君のいない朝がくる」の発売記念イベントを行った。弘之氏は、日本でのビートルズ旋風を仕掛けた名プロデューサー。同曲では９年前に亡くなった愛妻への感謝を歌いあげる。弘之氏は「考えるのは自由！」としながら年末のＮＨＫ紅白歌合戦出場を目標に掲げた。紅白出場が実現したら、ちさ子との共演も？と聞かれる