回転寿司でよく食べるネタ、15年連続1位に輝く「サーモン」！実は今、ノルウェーやチリなど外国産が多かったサーモンに、「国産」の波が来ているんです。水産研究・教育機構の推計では、養殖サーモンの国内生産量は、前年より1割増え、3万3000〜3万4000トンと、過去最高となっています。海がなくても養殖できる、そのワケとは？サーモンの養殖・加工指導を行う、全日本サーモン協会代表のサーモン中尾氏に聞きます。【写真を見る】