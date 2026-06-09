ドジャースの大谷翔平が投打にわたって好調をキープしている。投げては、開幕から防御率0点台を継続中。打っては、一時2割3分台まで落ち込んだ打率を3割台まで回復させ、逆方向への本塁打も飛び出すなど完全復調に向かいつつある。好調な大谷の打撃とともにチームも上昇気流に乗り、ナ・リーグ西地区の首位を独走中。2位以下に7.5ゲーム差をつけている。◆投打で躍動、オールスター出場もほぼ確実に大谷の打撃が復調した陰に