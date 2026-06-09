全国でクマの出没が相次ぐ中、岐阜県揖斐川町の住宅街の近くでも9日朝、目撃情報があり、小中学校の下校時間帯も警戒が続いています。揖斐川町によりますと、9日午前7時半ごろ、町役場からおよそ1kmの大和神社の近くでクマ1頭が目撃されました。その30分後には警戒に当たっていた町の担当者が、公園に向かって道路を渡る1頭を目撃したということです。同じ個体かは分かっていませんが、子グマの可能性があるとみられていま