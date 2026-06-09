犬が空気を読んでいるときに考えていることとは？ 人間の言葉を理解できなくても、犬は飼い主さんの表情や声のトーンから感情を察知していると言われています。愛犬がまるで人間のような気遣いを見せるとき、頭の中では一体どのようなことを考えているのか気になりますよね。 ここでは、空気を読んでいる犬の代表的な3つの心理をご紹介します。 「大人しくしておこう」 いつもなら「遊んで！」と近寄ってく