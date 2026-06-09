Vaundyが、8月に開幕する『第108回全国高校野球選手権大会』の応援ソングおよび『熱闘甲子園』（ABCテレビ／テレビ朝日系）のテーマソングに新曲「かげろう」を書き下ろした。 （関連：Official髭男dism、Vaundy、Creepy Nuts、緑黄色社会……2026春ドラマ、書き下ろし主題歌が見せる景色） 本楽曲は、『熱闘甲子園』のほか、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される『ABC高校野球中継』、甲子園出場校決定までの全