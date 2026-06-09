e-ZUKAスマートアプリコンテスト2026 福岡県飯塚市は、「e-ZUKAスマートアプリコンテスト2026」を開催する。8月14日まで作品を募集する。 同コンテストは、2012年から毎年開催されているアプリコンテスト。今回で15回目の開催となり、単なるアプリのアイデア発表にとどまらず、地域データや公開データを活用して地域課題を分析し、その解決にどう結びつけるかまでを提案するコンテストとなって