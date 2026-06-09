グーグルは、個人向けの有料サブスクリプションプラン「Google AI Plus」の利用料金を月額725円に値下げした。既存ユーザーは、次回の契約更新時に自動的に新料金が適用される。 今回の改定にともない、月額料金はこれまでの1200円から725円へと引き下げられた。また、プランに含まれるGmail、Google ドライブ、Google フォトで共通して利用できるクラウドストレージ容量が、従来の200GBから2倍