IIJ（インターネットイニシアティブ）は、MVNO型携帯電話サービス「IIJmio」において、大容量の「25ギガプラン」などを対象とした3つの割引キャンペーンを開始した。 新規契約者向けの長期割引や既存ユーザー向けのプラン変更割引など、それぞれ異なる特典を用意する。 ハッピースマイルキャンペーン＋ 終了日未定の「ハッピースマイルキャンペーン＋」は