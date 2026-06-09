Ｗ杯に臨むブラジル代表は、５月27日に国内合宿を開始。31日にリオのマラカナン・スタジアムで７万2000人を超える観衆を前にパナマ代表と壮行試合を行ない、６−２と大勝した。その翌日、Ｗ杯キャンプ地であるニュージャージーに入って練習を続け、６月６日、エジプト代表とＷ杯前最後の強化試合を行ない、２−１の勝利を収めた。 パナマ戦では開始直後、Ｗ杯でエースとしての働きが期待されるヴィニシウス（レアル・マ