大谷の凄さを痛感させられるデータが示された(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が投打の二刀流で輝きを放つ中、その凄さを痛感させられるデータを米記者が示し、コメントしている。ドジャース専門メディア『Dodgers On SI』のノア・カムラス記者は自身のXで、OPS.939（ナ・リーグ1位）、防御率0.74（メジャーリーグ全体1位 ※規定投球回60イニング以上）という大谷の突出したデータを紹介し「ドジャースが誇るこの二刀流ス