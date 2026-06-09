10日、薩摩地方は朝こそ雲が出るものの、日中はおおむね晴れて気温が上がり、暑さ対策や熱中症への注意が必要です。大隅地方も次第に晴れ間が広がり、暑さ対策や熱中症への注意が必要です。一方、種子島・屋久島地方は雲が多く、最高気温は25度前後と比較的過ごしやすい見込みです。奄美地方は雨が続き、雷を伴って激しく降る恐れがあります。降り続く雨により地盤が緩んでいるため、土砂災害に厳重な警戒が必要です。9日午後3