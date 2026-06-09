佐藤淑乃が写った1枚の写真が注目された(C)Getty Imagesバレーボールの女子日本代表は、ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会を開幕4連勝で飾った。そんな中、佐藤淑乃の公式アカウントがXで投稿した1枚の写真が注目された。【写真】注目された1枚！佐藤淑乃と福留慧美の笑顔をチェック佐藤のマネージャーの投稿によるもので「VNLカナダラウンド全勝 皆さん応援ありがとうございました 淑乃も全試合スタメンで大活躍！」