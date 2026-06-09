タレントの北斗晶が8日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介の母親の卒寿（90歳）祝いをしたことを報告した。【映像】北斗晶、「おばあちゃん似」と話題の初孫の顔出しショットこの日、北斗は福岡県へ里帰りしたことを明かし「実は…九州ばーちゃん（義母）の卒寿祝い 90歳って凄い!!」と報告。義母と佐々木との3ショットを公開した。お祝いには「孫達を代表して」長男・健之介さんも駆けつけたといい「福岡の