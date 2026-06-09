5月25日、長女への暴行容疑で逮捕された巨人前監督の阿部慎之助。ファンらの怒りの矛先は暴力を振るった阿部ではなく、AIに向いているという。AIに頼る若者が悪いという風向き「逮捕翌日に行われた会見で阿部さんサイドは長女が書いたとされる手紙を読み上げました。それによると、阿部さんから暴力を振るわれた長女がChatGPTに相談したところ児童相談所への連絡をすすめられ、そのまま従ってしまった。愚かなことをしたと悔いて