NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。西武はウィンゲンター投手を1軍登録しました。昨季は49試合登板で防御率1.74、31ホールドをマーク。来日2年目の今季は3月22日のオープン戦で緊急降板し、西口文也監督が試合後に「肩の張り」と説明していました。その後ファームで調整を続け、これが今季初昇格。ファームでは6試合に投げて1勝0敗、防御率4.50です。1軍に合流したウィンゲンター投手は試合前に報道陣の取材に対し、「開幕戦み