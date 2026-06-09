2023年の埼玉県長瀞町議選と25年の同町長選で、選挙運動員13人に報酬として現金計78万円を支払ったとして、公選法違反（買収）の罪に問われた町長の鈴木日出男被告（66）は9日、さいたま地裁（並河浩二裁判官）の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。起訴状によると、23年4月の町議選に立候補した際、街頭演説会場で選挙用ビラを配ったり、有権者に手を振ったりする選挙運動の報酬として運動員7人に計42万円を支