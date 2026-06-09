Nornisの戌亥とこさんのXが更新されました。【映像】戌亥とこ＆町田ちまのXに投稿された内容「突然のお知らせで申し訳ありません。Nornisとしての活動や出会いはどれも特別で、ユニットとしての活動が終了してもその思い出や今まで作っていただいた楽曲はずっと変わらず宝物です。歌が大好きなライバーとしてこれからも沢山活動を続けていきますのでこれからも、一緒に歩いてほしいです」Nornisの町田ちまさんのXも更新されま