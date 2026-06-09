元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。球審への暴言で退場処分を受けた阪神・森下翔太外野手（25）にチームリーダーへの成長を促した。6日の楽天戦で、判定に対して不服を申し立て、真鍋球審に警告を受けた後も暴言を吐いた行為により退場処分を受け、NPBから厳重注意と制裁金10万円の処分を受けた。岩本氏は「ちょっと先を生きている人間として言わせてもらうと、（退場になって