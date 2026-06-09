NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。ヤクルトは松本直樹選手が今季初昇格となりました。9年目の松本選手は、今季ファームで30試合に出場し、打率.278、2本塁打、11打点を記録。前日は同じく捕手の鈴木叶選手が登録抹消となっており、入れ替わる形で今季初昇格となりました。チームは4連敗中。9日京セラドームでオリックスと戦います。