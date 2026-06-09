「クマ対策専門官」らと面会する石原環境相＝9日午前、環境省石原宏高環境相は9日、クマによる人的被害防止などを目的に出先機関で働く「クマ対策専門官」らと、省内で面会した。レンジャーの制服姿の職員を前に「国民の期待はとても大きい。緊張感とスピード感を重視して活動してほしい」と激励した。クマは都道府県をまたいで移動するため、個体数管理を担う自治体間での調整が必要になると指摘。「事例を共有し、広域連携の