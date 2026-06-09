ここ数日クマの出没が続いていた宇都宮市で、午後3時すぎ、住宅の敷地内でクマ1頭が捕獲された。【映像】捕獲されたクマが軽トラックに乗せられる瞬間ヘリコプターから捉えた映像では、麻酔銃が命中したのか、大きなクマが敷地内にぐったりと横たわる姿が見えた。胸のあたりにはくっきりと白い三日月の形をした模様が見え、ツキノワグマとみられる。クマはその後大人3人がかりで敷地の外へと運ばれ、車に乗せられた。宇都