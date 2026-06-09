同僚の女性をオノで殴りつけたとして中国籍の技能実習生の男が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、中国籍の技能実習生で、福岡市博多区のソン ペイリン容疑者（20）です。警察によりますとソン容疑者は、8日午後5時前、福岡市博多区にある会社の事務所で、同僚の32歳の女性の頭を後ろから斧で複数回殴りつけ、殺害しようとした疑いです。女性は頭頂部が裂ける重傷です。ソン容疑者を止めよう