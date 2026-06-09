名門の惨状に、ＯＢの怒りが爆発した。ジャイアンツは８日（日本時間９日）、本拠地オラクル・パークでのナショナルズ戦に３―４で逆転負けを喫した。９回表を迎えた時点では３―１。エースのウェッブが８回５安打１失点、無四球９奪三振、９９球の快投で勝利目前まで運んだが、ビテロ監督ら首脳陣は続投ではなく救援策を選択。ところが３連投となったウィンが３点を失い、痛恨の白星を取りこぼした。これに猛然とかみついたの