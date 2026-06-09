ドジャースからの球宴出場選手は４人になりそうだ。今年の球宴は７月１４日（日本時間同１５日）にフィラデルフィアのフィリーズ本拠地シチズンズ・バンク・パークで行われる。元レッズＧＭで「アスレチック」でコラムニストを務めるジム・ボーデン氏が８日（同９日）、球宴メンバーを予想。デーブ・ロバーツ監督が率いる全ナ・リーグにドジャースからは大谷翔平、山本由伸、アンディ・パヘス、マックス・マンシーの４人を選出