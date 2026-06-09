全日本プロレスの世界ジュニア王者・立花誠吾（２８＝アップタウン）が９日、田村男児（２６）との念願の初防衛戦（１８日、後楽園）に向けて怪気炎を上げた。立花は１月の千葉・幕張大会で当時の王者・青柳亮生を破り、同王座を初戴冠。ここまで両者は１４回の前哨戦を重ねており、１１日の新宿大会でタイトルマッチ前に最後に対戦して、Ｖ１戦に臨む。この日に都内で開かれた会見で、田村は「たかが前哨戦とかではない。一