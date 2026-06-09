【モデルプレス＝2026/06/09】櫻井翔が6月9日、自身がMCを務めるフジテレビ系ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（毎週月曜よる8時〜／全国ネット）に出演。最近の“大きい買い物”について語った。【写真】嵐全員での貴重な“乾杯ショット”「BAR東京ドーム嬉しい」◆櫻井翔、“後輩”深澤辰哉との心理戦に挑む番組では、出演者らが「芸人バラエティチーム」と「アイドルバラエティチーム」に分かれ、トークで対戦相